У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув місцевий житель, - ОК "Юг"

Зазначається, що окупанти обстрілюють правий берег реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневою поразкою Чорнобаївку, Антонівку та сам Херсон.

"Внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий житель. Також поблизу попадання мінометного снаряда пошкоджено вікна у багатоповерховому будинку", - йдеться у повідомленні.

Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами "Калібр".

Нагадаємо, мешканцям рекомендують повертатися до звільненого Херсона та області після проведення робіт з розмінування та стабілізаційних заходів.

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