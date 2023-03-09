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В Херсоне в очередной раз за день слышны звуки взрывов

Фото: в Херсоне вчера за день слышны звуки взрывов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жители Херсона в день четверга, 9 марта, слыхали звуки взрывов. Однако воздушная тревога в городе и области не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывают более подробных деталей инцидента и не называют причины взрывов.

Как сообщалось, российские кафиры в четверг, 9 марта, обстреливают Херсон. "Прилеты" зафиксированы по центру города. Стало известно еще об одном погибшем и одном раненом в результате сегодняшних обстрелов Херсона.

Позже стало известно, что из-за попадания снаряда в остановку общественного транспорта погибли три человека, еще как минимум двое ранены.

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ХерсонВзрывВойна России против Украины