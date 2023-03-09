Обстрелы Херсона: стало известно еще об одном погибшем и раненом

Стало известно еще об одном погибшем и одном раненом в результате сегодняшних обстрелов Херсона. Снаряд попал в дом рядом с Корабельной площадью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

"Там к сожалению погиб мужчина 35 лет, еще один 38-летний получил ранения. Где-то с 10 утра российские войска начали обстреливать Херсон сегодня, а именно Корабельную площадь", - рассказал руководитель пресс-офиса ОВА Александр Толоконников.

Как сообщил пресс-офицер тактической группы "Гром" Дмитрий Плетенчук, по состоянию на 14:30, известно о четырех погибших и одном раненом в Херсоне. Он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, российские оккупанты в четверг, 9 марта, обстреливают Херсон. "Прилеты" зафиксированы по центру города.

Позже стало известно, что из-за попадания снаряда в остановку общественного транспорта погибли три человека, еще как минимум двое ранены.