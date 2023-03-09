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Обстрелы Херсона: стало известно еще об одном погибшем и раненом

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Херсон, Четверг 09 марта 2023 15:15
Обстрелы Херсона: стало известно еще об одном погибшем и раненом Фото: из-за обстрела Херсона 9 марта погибли уже 4 человека (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Стало известно еще об одном погибшем и одном раненом в результате сегодняшних обстрелов Херсона. Снаряд попал в дом рядом с Корабельной площадью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"Там к сожалению погиб мужчина 35 лет, еще один 38-летний получил ранения. Где-то с 10 утра российские войска начали обстреливать Херсон сегодня, а именно Корабельную площадь", - рассказал руководитель пресс-офиса ОВА Александр Толоконников.

Как сообщил пресс-офицер тактической группы "Гром" Дмитрий Плетенчук, по состоянию на 14:30, известно о четырех погибших и одном раненом в Херсоне. Он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, российские оккупанты в четверг, 9 марта, обстреливают Херсон. "Прилеты" зафиксированы по центру города.

Позже стало известно, что из-за попадания снаряда в остановку общественного транспорта погибли три человека, еще как минимум двое ранены.

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