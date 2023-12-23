В Херсоне временно прекратили движение троллейбусов: в чем причина

В результате ночных обстрелов террористов в Херсоне повреждена контактная сеть. Движение троллейбусов временно приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"Сообщаем, что снова в результате вражеских обстрелов города ночью была повреждена контактная сеть, из-за чего пока нет возможности вывести троллейбусы на маршруты", - пишет Мрочко.

По словам начальника Херсонской городской военной администрации, в ближайшее время специалисты КП "Херсонэлектротранс" проведут работы по восстановлению сети. После устранения повреждений троллейбусы выйдут на линии.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 22 декабря, террористы совершили 83 обстрела по территории региона. В общей сложности было выпущено 439 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. Враг целил в жилые кварталы населенных пунктов области.

В результате обстрелов 6 человек получили ранения, среди которых 85-летняя женщина. В ОВА показывали последствия артиллерийских ударов врага по жилым кварталам Херсона.