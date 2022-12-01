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В Херсоне раздались взрывы после отмены тревоги

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Херсон, Четверг 01 декабря 2022 15:55
В Херсоне раздались взрывы после отмены тревоги Фото: в Херсоне раздались взрывы после отмены тревоги (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне раздались взрывы в четверг, 1 декабря. Отметим, что сообщения о взрывах начали поступать уже после отмены воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Пока официальной информации о ситуации в городе нет.

Как сообщалось ранее, вчера российские военные 34 раза обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, еще два получили ранения.

К тому же сегодня ночью захватчики массированно обстреляли Херсон, в результате чего в городе исчезло напряжение в электросетях.

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