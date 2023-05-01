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В Херсоне опровергли фейк о заражении воды холерой

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Херсон, Понедельник 01 мая 2023 21:56
В Херсоне опровергли фейк о заражении воды холерой Фото: Херсон (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Информация о якобы возможности заражения воды холерой в Херсоне не правдива и оснований для паники нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонского водоканала.

"Возбудителями холеры может быть заражена вода из поверхностных источников, которые для водоснабжения Херсона не используются. Херсонцы употребляют исключительно артезианскую воду. Вода в Херсоне безопасна для употребления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно на насосных станциях водопровода выполняется дезинфекция воды гипохлорит натрия, который имеет широкий спектр действия на опасные патогены и разрушает плазматические мембраны болезнетворных бактерий и грибков.

"Специалистами химико-бактериологической лаборатории питьевой воды выполняется ежедневный контроль воды и распределительной сети во всех районах города, подтверждающий соответствие воды в коммунальной сети нормативным показателям", - отметили в водоканале.

Напомним, что в понедельник, 1 мая, российские оккупанты атаковали Херсон. В результате обстрела пострадал по меньшей мере один человек.

Кроме того, накануне из села Кизомыс в Херсонской области были эвакуированы все дети. Население постоянно находится под обстрелами оккупантов.

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