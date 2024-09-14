В Херсоне РФ несколько раз атаковала дронами автобусы: ранен водитель

"Сегодня враг снова атаковал беспилотниками общественный транспорт в Херсоне. Были по крайней мере два сброса взрывчатки. Повреждены автобусы", - рассказал он.

Кроме того, ранен 47-летний водитель автобуса, работавший на маршруте №5.

"Из-за повышенной активности российских дронов снова сокращены автобусные маршруты №5, 17, 38. Конечная остановка - площадь Черновола", - отметил Мрочко.