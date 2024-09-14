В Херсоне РФ несколько раз атаковала дронами автобусы: ранен водитель

14 сентября российские войска несколько раз атаковали общественный транспорт Херсона. Ранен водитель.
Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Сегодня враг снова атаковал беспилотниками общественный транспорт в Херсоне. Были по крайней мере два сброса взрывчатки. Повреждены автобусы", - рассказал он.
Кроме того, ранен 47-летний водитель автобуса, работавший на маршруте №5.
"Из-за повышенной активности российских дронов снова сокращены автобусные маршруты №5, 17, 38. Конечная остановка - площадь Черновола", - отметил Мрочко.
Российские оккупанты постояно обстреливают Херсон, атакуя дронами и артиллерией. Например, 8 сентября захватчики обстреляли село Камышаны Херсонской области. Были ранены четверо людей.
Отметим, что удары РФ по общественнному транспорту в Херсоне известная тактика. Ее оккупанты используют достаточно давно. К примеру, из-за обстрела маршрутки в Херсоне в октябре 2023 года были ранены 7 человек.
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