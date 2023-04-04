В Херсоне раздались взрывы

Во вторник, 4 апреля, в Херсоне раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Местные власти и военные пока не комментировали ситуацию в городе.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в Херсоне уже доносились звуки взрывов.

Также сообщалось, что за минувшие сутки оккупанты четыре раза обстреляли Херсон, 10 снарядов попали в жилой квартал города и на территорию медицинского учреждения.

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