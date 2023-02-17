В пятницу вечером, 17 февраля, в Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

При этом официальных комментариев по взрывам также не поступало.

В настоящее время в городе и области воздушная тревога не объявлялась.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, что в среду вечером, 15 февраля, в Херсоне в очередной раз раздались взрывы.

Кроме того, в Бериславе Херсонской области оккупанты ударили по станции медицинской помощи, в результате ранен один человек.

Добавим, что 13 февраля россияне 54 раз обстреляли Херсон и область. Вражеские снаряды повредили дома и железнодорожный путь, также два человека погибли.

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