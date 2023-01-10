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В Херсоне прозвучали взрывы

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Херсон, Вторник 10 января 2023 01:06
В Херсоне прозвучали взрывы Фото: в Херсоне прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне и пригородах областного центра сегодня ночью, 10 января, были слышны взрывы. Об их причинах пока не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

В местных Telegram-каналах также сообщают о многочисленных взрывах на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об их последствиях пока ничего не известно.

Напомним, в понедельник, 9 января, в Херсоне второй раз за вечер раздались взрывы. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме.

Также сегодня мы писали, что российские военные обстреляли Херсон. Удар пришелся на жилой квартал города, один человек погиб, еще один получил ранения.

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