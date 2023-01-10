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У Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Вівторок 10 січня 2023 01:06
У Херсоні пролунали вибухи Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні та передмісті обласного центру сьогодні вночі, 10 січня, було чути вибухи. Про їхні причини поки що не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

У місцевих Telegram-каналах також повідомляють про численні вибухи на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про їхні наслідки поки що нічого не відомо.

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