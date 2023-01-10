У Херсоні пролунали вибухи
Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
У Херсоні та передмісті обласного центру сьогодні вночі, 10 січня, було чути вибухи. Про їхні причини поки що не повідомляється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
У місцевих Telegram-каналах також повідомляють про численні вибухи на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про їхні наслідки поки що нічого не відомо.
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