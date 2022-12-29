В Херсоне прозвучали взрывы

В четверг, 29 декабря, вечером в Херсоне местные жители услышали взрывы. Воздушная тревога в области пока не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Официальные источники пока никак не комментировали сообщения о взрывах и не называли их причину.

Напомним, ранее стало известно, что 29 декабря оккупанты ударили по медицинскому учреждению в Херсоне. В результате атаки пострадали два человека.

Также мы писали, что 29 декабря днем в Херсоне тоже были слышны звуки взрывов.

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