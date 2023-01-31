В Херсоне прогремели взрывы: тревогу не объявляли

В Херсоне вечером 31 января раздались взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, в Херсоне слышали звуки около 23:52 часов.
Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.
Напомним, 30 января россияне 54 раза обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
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