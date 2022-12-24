В Херсоне прогремела серия взрывов

Telegram-каналы сообщают, что российские оккупанты снова обстреливают город из реактивных систем залпового огня.

Отметим, что ни в Херсоне, ни в области не объявляли воздушную тревогу.

Как сообщалось ранее, сегодня россияне массированно обстреляли Херсон, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек, еще 58 получили ранения, из них 18 находятся в тяжелом состоянии.

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