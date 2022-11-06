В Херсоне прекратили вещание российские каналы, - ОК "Юг"

В оккупированном Херсоне прекратили вещание российские пропагандистские каналы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на спикера Оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram.
По его словам, вещание каналов РФ прекратилось еще неделю назад.
Вместо них заработало "Суспильне" на 92.00FM.
Напомним, ранее так называемая оккупационная "власть" Херсонской области заявила о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра.
Более детально о ситуации в Херсоне и области можете узнать в материале РБК-Украина.
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