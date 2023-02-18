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В Херсоне сообщают о взрывах

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Херсон, Суббота 18 февраля 2023 20:27
В Херсоне сообщают о взрывах Фото: в Херсоне сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу вечером, 18 февраля, в Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

В настоящее время в городе и области воздушная тревога не объявлялась.

При этом официальных комментариев по взрывам также не поступало.

Напомним, в Херсоне сегодня уже неоднократно раздавались взрывы. По некоторым данным, в городе были "прилеты".

Кроме того, российские захватчики вчера 65 раз обстреляли Херсонскую область, в том числе по Херсону ударили 13 раз. За сутки в регионе один человек погиб, трое получили ранения.

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