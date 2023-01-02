В Херсоне сообщают о взрывах

Отметим, что ни в Херсоне, ни в области не объявлена воздушная тревога.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Напомним, сегодня россияне обстреляли городской рынок в центре Берислава, пять человек получили ранения.

РБК-Украина сообщало, что 13-летний мальчик дважды попал под обстрел россиян в новогоднюю ночь, он находится в тяжелом состоянии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.