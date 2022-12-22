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Под прицелом россиян. Жителей одного из районов Херсона просят эвакуироваться

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Херсон, Четверг 22 декабря 2022 17:16
Под прицелом россиян. Жителей одного из районов Херсона просят эвакуироваться Фото: жителей одного из районов Херсона просят эвакуироваться (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Херсонцев призывают уезжать из микрорайона Остров, поскольку российские оккупанты постоянно его обстреливают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Он отметил, что микрорайон является зоной повышенной опасности. Из-за российских ударов Остров может остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения.

Янушевич подчеркнул, что Херсонская ОВА помогает эвакуироваться всем желающим.

Для этого следует обратиться на "горячую линию" по номеру: 0800330951 или 091 481 78 45. С эвакуацией также помогают и волонтерские организации.

Напомним, вчера из-за вражеских обстрелов Херсона были повреждены и разрушены две электроподстанции.

А сегодня оккупанты обстреляли из артиллерии село Станислав в Херсонской области и повредили там электросети и газопроводы.

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Херсон эвакуация Война России против Украины
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