RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсоне сообщают о взрывах

Иллюстративное фото: в Херсоне прогремели взрывы 15 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жители освобожденного Херсона сообщают о звуках взрывов. В области не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Пока местные власти и военные не давали комментариев о ситуации в городе.

Однако следует отметить, что Херсон ежедневно обстреливается российскими войсками. Враг бьет по городу из оккупированной части Херсонской области.

Так, за прошедшие сутки оккупанты 86 раз обстреляли территорию Херсонской области. В результате атак врага погибли три человека, еще 13 получили ранения.

Кроме того, вчера россияне обстреляли Херсонскую ОВА, в результате чего были повреждены два этажа здания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонОбстрілВзрывВойна в Украине