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В Херсоне сообщают о сильных взрывах

Фото: в Херсоне сообщают о сильных взрывах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне сегодня, 24 декабря слышат сильные взрывы. Предварительно есть "прилеты" и погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

11:45. По данным Офиса президента, в настоящее время известно по меньшей мере о 5 погибших и 20 раненых в результате удара по центру Херсона.

Обновлено. Центр Херсона подвергся обстрелу, есть погибшие

"Россияне совершили очередной террор - обстреляли центр города! Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице. Все службы работают, последствия выясняем", - написал заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

"Сильные взрывы в Херсоне. Предварительно есть попадания и жертвы", - информируют в сети.

Официальные источники пока не предоставляют информацию о взрывах и текущей ситуации в городе.

Напомним, что вчера, 23 декабря, российские войска 74 раза ударили по Херсону и области. В результате чего разрушения и много жертв.

Добавим, что власти Херсона рекомендовали жителям города позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться.

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