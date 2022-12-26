В Херсоне сообщают о "прилетах": что известно

В Херсоне днем 26 декабря в очередной раз прогремели взрывы. Предварительно, в городе есть "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают местны, "прилет" был зафиксирован в одном из районов города. О пострадавших не сообщается. Также неизвестно, есть ли повреждения.

Стоит отметить, что военная администрация и власти пока не подтверждают информацию об атаке.