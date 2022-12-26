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В Херсоне сообщают о "прилетах": что известно

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Херсон, Понедельник 26 декабря 2022 15:19
В Херсоне сообщают о "прилетах": что известно Фото: в Херсоне сообщают о "прилетах" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне днем 26 декабря в очередной раз прогремели взрывы. Предварительно, в городе есть "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают местны, "прилет" был зафиксирован в одном из районов города. О пострадавших не сообщается. Также неизвестно, есть ли повреждения.

Стоит отметить, что военная администрация и власти пока не подтверждают информацию об атаке.

Напомним, за прошедшие сутки россияне 33 раза обстреляли Херсонскую область. Противник применил ряд вооружений, в том числе артиллерию и РСЗО.

Власти региона, в свою очередь, призывают жителей эвакуироваться. Поскольку из-за обстрелов врага город и область могут остаться без воды и света.

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