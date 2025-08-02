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В Херсоне показали видео поврежденного моста на Корабел: людям предлагают эвакуацию

Иллюстративное фото: в Херсоне атака оккупантов повредила мост (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Херсоне призвали эвакуироваться жителей микрорайона Корабел. Россияне повредили мост, который связывал район с остальным городом, поэтому есть проблемы с обеспечением людей всем необходимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина и заявление руководителя Херсонской МВА Ярослава Шанько в эфире телемарафона.

"Из-за повреждения моста, ведущего к микрорайону Корабел, настоятельно призываю местных жителей эвакуироваться. В результате вражеского авиаудара затруднена логистика. Из-за этого пока сложно будет завезти продовольствие и прочее", - написал он.

Кроме этого, по словам Прокудина, оккупанты повредили газопровод. Тем, кто останется в Корабеле, придется некоторое время побыть без газа. Именно поэтому жителям микрорайона стоит эвакуироваться в другие районы Херсона. Там они смогут получить всю необходимую помощь, в частности жилье.

"Также добавлю, что наши военные контролируют ситуацию. Оккупанты, которые попытаются осуществить любые действия, будут уничтожены немедленно", - добавил начальник ОВА.

По словам Ярослава Шанько, поврежденный россиянами мост к микрорайону - единственный, который способен обеспечить транспортное сообщение. Сам мост не разрушен, он стоит, имеет повреждения только дорожное полотно.

"Однако имеем некоторые проблемы с логистикой именно из-за повреждения полотна, это касается поставки продуктов, медикаментов, выезда экстренной медицинской помощи и всех других служб в целом. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы (люди, - ред.) рассмотрели вопрос эвакуации из микрорайона Корабел", - пояснил он.

Напомним, что российские оккупанты вечером 2 августа атаковали Херсон двумя управляемыми авиабомбами. В результате атаки был поврежден мост к одному из микрорайонов и жилые дома.

Это была уже вторая атака за сутки: утром 2 августа оккупанты также обстреляли Херсон. Тогда в результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.

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Херсон