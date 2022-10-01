В Херсоне участились случаи принудительного призыва украинцев на войну, - ОК "Юг"

В оккупированном Херсоне участились случаи принудительного призыва украинцев на войну против ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Оккупанты стали чаще задерживать мужчин призывного возраста.

"После поверхностного определения годности к военной службе, их направляют на комплектование подразделений, которые в ближайшее время планируются для отправки на передовую", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее аналитики из Института изучения войны прогнозировали, что российская власть может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины в районе 1 октября, чтобы принудительно отправить украинских граждан на войну против ВСУ в рамках осенней призывной кампании.

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