ua ru
Сб, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Херсоні почастішали випадки примусового призову українців на війну, - ОК "Південь"

Новость на русском →
Херсон, Субота 01 жовтня 2022 03:31
У Херсоні почастішали випадки примусового призову українців на війну, - ОК "Південь" Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В окупованому Херсоні почастішали випадки примусового призову українців на війну проти ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Окупанти стали частіше затримувати чоловіків призовного віку.

"Після поверхневого визначення придатності до військової служби їх направляють на комплектування підрозділів, які найближчим часом плануються для відряджання на передову", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше аналітики з Інституту вивчення війни прогнозували, що російська влада може оголосити про анексію окупованих територій України в районі 1 жовтня, щоб примусово відправити українських громадян на війну проти ЗСУ в рамках осінньої призовної кампанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
Заявка до НАТО. Україна прискорилася, союзники вже реагують: що відомо
Заявка до НАТО. Україна прискорилася, союзники вже реагують: що відомо
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України