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В Херсоне планируют возобновить работу лифтов

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Херсон, Четверг 27 апреля 2023 16:10
В Херсоне планируют возобновить работу лифтов Фото: в Херсоне планируют возобновить работу лифтов (freepik)
Автор: Татьяна Степанова

В многоэтажных домах Херсона планируют возобновить работу лифтов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", об этом сказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко на совместной пресс-конференции с главой ОВА Александром Прокудиным.

"На сегодняшний день планируется отменить решение и разрешить запускать лифты. Мы получили согласование от ГСЧС, что они в случае застревания там людей, смогут их достать. Но при этом может быть повреждена кабина", - сказал Мрочко.

Кроме того, глава ОВА Александр Прокудин заявил о том, что сейчас рассматривается вопрос об отмене лифтовых карточек.

При необходимости, обслуживанием лифтов будет заниматься Горсвет. Для этого планируется открыть необходимые КВЭД и увеличить штат работников.

Напомним, в декабре 2022 года в Херсоне из-за регулярных обстрелов приостановили работу лифтов.

Также ранее мы писали, что до конца мая в Херсоне планируют усовершенствовать систему оповещения и она полноценно заработает.

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