В Херсоне во время воздушной тревоги раздались взрывы

В среду, 15 марта, в Херсоне раздаются взрывы. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, взрывы во время воздушной тревоги слышали и в Харькове. "Прилет" зафиксирован по гражданской инфраструктуре города - жилым домам и городской инфраструктуре.

Напомним, в среду, 15 марта, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Тем временем в Белоруссии подняли в небо российский истребитель.