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В Херсоне без отопления остался целый микрорайон: в ОВА рассказали еще об одной опасности

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Херсон, Среда 14 декабря 2022 15:13
В Херсоне без отопления остался целый микрорайон: в ОВА рассказали еще об одной опасности Фото: в Херсоне без отопления остался микрорайон Корабел (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсоне временно прекращено теплоснабжение микрорайона Корабел. Соответствующее решение принято комиссией по ТЕБ и ЧС Херсонской городской военной администрации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Из-за российских обстрелов повреждены насосная и электротрансформаторная станции, от которых обеспечивается водоснабжение котельной, обеспечивающей теплом микрорайон. Из-за высокой опасности ремонтные бригады не могут оперативно ликвидировать поломки теплосети. Поэтому обеспечить устойчивое теплоснабжение сейчас невозможно", - рассказал он.

По его словам, воду из системы сольют.

"Это необходимо, чтобы уберечь теплосеть от повреждений. Если этого не сделать, восстановить ее будет очень сложно. Также высока вероятность, что микрорайон Корабел может остаться без электроснабжения из-за постоянных российских обстрелов", - добавил Янушевич.

Глава региона призвал херсонцев эвакуироваться в более безопасные регионы.

Херсонская ОВА готова помочь с эвакуацией. Обращайтесь на "горячую линию" по номеру: 0800330951 или 091 481 78 45. С эвакуацией помогают и волонтерские организации - подробнее.

Как сообщалось, 14 декабря из-за повреждения сети в результате российских обстрелов в Херсоне прекратили теплоснабжение в 17 многоэтажных домах микрорайона "Северный".

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