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В Херсоне оккупанты обстреляли детскую больницу

Фото: в Херсоне оккупанты обстреляли детскую больницу (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли детскую больницу в Херсоне.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Россияне продолжают терроризировать херсонские больницы На этот раз обстрел детской", - рассказал он.

По его словам, из-за обстрела выбито около 30 окон в неонатальном корпусе. В нем 6 этажей.

"Корпус пуст. Информация о пострадавших отсутствует", - добавил Тимошенко.

Как сообщалось, российские военные 90 раз атаковали территорию Херсонской области. Захватчики били по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Также спасатели ликвидировали пожар в помещении Красного Креста в Херсоне. Здание вспыхнуло в результате обстрела российскими оккупантами.

Напомним, российские войска в воскресенье, 15 января, обстреляли медицинское учреждение в Херсоне.

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