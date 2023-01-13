В Херсоне второй раз за сутки слышны громкие взрывы
Жители Херсона днем пятницы, 13 января, второй раз за сутки услышали громкие взрывы.
Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на "Общественное" и местные соцсети .
Предварительно известно, что ведется работа артиллерии между правым берегом и временно оккупированным левым берегом Херсонской области. О том, есть ли пострадавшие - не известно.
Отметим, что около часу ночи пятницы жители города проснулись также от звуков взрывов.
Ранее в Херсоне в результате российских обстрелов пострадала работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения.
Кроме того, кафиры ударили объектом критической инфраструктуры села Никольское Херсонской области, известно о пострадавших.
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