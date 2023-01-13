В Херсоне второй раз за сутки слышны громкие взрывы

Жители Херсона днем пятницы, 13 января, второй раз за сутки услышали громкие взрывы.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на "Общественное" и местные соцсети .

Предварительно известно, что ведется работа артиллерии между правым берегом и временно оккупированным левым берегом Херсонской области. О том, есть ли пострадавшие - не известно.

Отметим, что около часу ночи пятницы жители города проснулись также от звуков взрывов.