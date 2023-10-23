В Херсоне ликвидировали "подполье" ФСБ РФ. Наводили ракеты и авиабомбы

"Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой в Херсоне нейтрализована подпольная ячейка российской ФСБ", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, удалось задержать всех трех участников вражеской группы, корректировавших артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по городу.

Кто входил в "подполье"

По данным следствия, организатором и руководителем местного антиукраинского подполья был бывший предприниматель, после захвата города перешедший на сторону врага.

"Тогда он устроился "мастером" оккупационной "Херсонской железной дороги РФ", где проводил технологические работы для движения эшелонов с военной техникой страны-агрессора", - рассказали в СБУ.

Работая на захватчиков, их приспешник попал в поле зрения российской ФСБ, которая вскоре завербовала его.

После освобождения города изменник на время "залег на дно", но впоследствии вышел на дистанционную связь со своим "куратором" с временно оккупированного левобережья Херсонщины и получил от него задание.

По указанию агрессора он создал собственную группу информаторов, в которую привлек двух пророссийски настроенных жителей областного центра. Один из них во время захвата города принимал участие в съемках постановочных сюжетов для рупора Кремля – "РИА Новости".

Последствия "работы" предателей

После создания вражеской группы, ее участники приступили к определению координат компактной застройки и проживания граждан на территории Херсона. Также их интересовали основные пункты базирования и маршруты перемещения Сил обороны в городе и его окрестностях. Полученные сведения передавали агрессору через анонимные мессенджеры.

Задержание предаталей в Херсоне

Напомним, Херсон был деоккупирован в ноябре 2022 года. С того времени СБУ постоянно задерживает предателей, перешедших на сторону захватчиков. Так, ранее СБУ в Херсоне задержала медсестру. Она работала на ФСБ и "сливала" врагу персональные данные украинских защитников.

Кроме того, в мае правоохранители разоблачили и задержали двух предателей в Херсонской области. Они планировали побег. Добавим, что с начала войны СБУ обнаружила более 2 тыс. предателей, которые пошли на госизмену и сотрудничество с врагом.

"Именно по их координатам в конце сентября этого года оккупанты полностью разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять повредили. В результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы разной степени тяжести", - добавили в СБУ.

Дело "подпольщиков"

В настоящее время руководителю вражеской группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Два его сообщника подозреваются по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.