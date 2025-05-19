В Херсоне из-за российского удара разрушен дом, есть жертва

Обстрел Херсона

Напомним, что это не первый удар по городу, ведь ранее в Херсоне российский дрон сбросил взрывчатку на авто.

Отметим, что за последние недели это не первый случай, когда беспилотники врага применяют взрывчатку против мирного населения.

К примеру, утром 17 мая в Херсоне российские войска атаковали гражданских работников коммунального предприятия с помощью ударного дрона.

А в прошлом месяце российские захватчики обстреляли центр Херсона. Тогда из-за российского удара один человек погиб, а еще один получил ранения.

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