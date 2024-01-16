В Херсоне из-за обстрелов РФ сократили количество маршрутов троллейбусов

В Херсоне из-за обстрелов россиян движение троллейбусов на маршруте № 1 временно остановлено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
Как сообщил Мрочко, движение троллейбусов на маршруте № 1 приостановлено, хотя после деоккупации Херсона оно было восстановлено одним из первых.
Улица Перекопская, по которой, в частности, проходит маршрут, постоянно обстреливается. Во время вражеских атак были ранены пассажиры и работники КП, повреждена контактная сеть, четыре единицы электротранспорта.
"Чтобы не подвергать людей опасности и было принято решение о прекращении работы троллейбусного маршрута №1 до наступления безопасного периода", - отметил начальник МВА.
На сегодняшний день в городе действуют четыре троллейбусных маршрута:
В настоящее время их обслуживает 21 троллейбус КП "Херсонэлектротранс" ХМР.
Напомним, что осенью прошлого года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск.
В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.
Сейчас Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.
Так, вечером 13 января террористы атаковали Херсон. В результате попадания снаряда загорелся жилой дом, впрочем, пожарные оперативно прибыли на место событий и ликвидировали огонь.
Также вчера российские войска атаковали пункт "скорой" в Станиславе Херсонской области.
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