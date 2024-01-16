В Херсоне из-за обстрелов РФ сократили количество маршрутов троллейбусов

Как сообщил Мрочко, движение троллейбусов на маршруте № 1 приостановлено, хотя после деоккупации Херсона оно было восстановлено одним из первых.

Улица Перекопская, по которой, в частности, проходит маршрут, постоянно обстреливается. Во время вражеских атак были ранены пассажиры и работники КП, повреждена контактная сеть, четыре единицы электротранспорта.

"Чтобы не подвергать людей опасности и было принято решение о прекращении работы троллейбусного маршрута №1 до наступления безопасного периода", - отметил начальник МВА.

На сегодняшний день в городе действуют четыре троллейбусных маршрута:

№8 - Жилищный поселок - ХБК с 07.48 до 16.50.

№9 - мкр. Шуменский - пл. Ганнибала с 08.21 до 17.00.

№12 - мкр. Таврический - ХБК с 07.43 до 16.45.

№11 - мкр. Северный - Жилой массив с 08.26 до 17.15.

В настоящее время их обслуживает 21 троллейбус КП "Херсонэлектротранс" ХМР.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью прошлого года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск.

В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

Сейчас Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.

Так, вечером 13 января террористы атаковали Херсон. В результате попадания снаряда загорелся жилой дом, впрочем, пожарные оперативно прибыли на место событий и ликвидировали огонь.

Также вчера российские войска атаковали пункт "скорой" в Станиславе Херсонской области.