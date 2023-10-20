В Херсоне из-за обстрела Россией жилых кварталов начался пожар

Россияне в очередной раз нанесли удар по жилым кварталам города Херсон. В результате начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

По его данным, российские военные обстреляли Корабельный район Херсона. Там начался пожар в одном из домов.

"Враг обстрелял жилые кварталы. Загорелся дом. Пожар ликвидирован. О пострадавших информация отсутствует", - написал Мрочко.

Он напомнил, что в городе и области в 20:00 начинает действовать комендантский час, поэтому стоит ограничить свое передвижение по улицам.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Да, недавно в Херсоне раздались взрывы. После чего стало известно, что русские войска обстреливают город с временно оккупированной территории Херсонской области. Под ударом оказался центр и Корабельный район.

В результате обстрела Херсона пострадали три человека.

Также российские захватчики нанесли удар по селу Станислав Херсонской области. В результате обстрела пострадал один человек.

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