В Херсоне из-за аварийных отключений света не ходит электротранспорт

Отключение света в Украине

Из-за дефицита в энергосистеме после российских обстрелов в Украине снова действуют графики отключений электроэнергии, а иногда и аварийные.

В частности, сегодня, 3 сентября, свет в течение дня выключают в одной и двух очередях одновременно.

Кроме того, в ряде областей "Укрэнерго" усилило отключение света до конца суток.

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