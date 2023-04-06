В Херсоне были слышны взрывы

В Херсоне сегодня поздно вечером, 6 апреля, в очередной раз прозвучали громкие взрывы, воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Официальные источники пока о причинах и последствиях взрывов ничего не сообщали. В случае дальнейших обстрелов жителей города призывают по возможности оставаться в безопасных местах, или же соблюдать правило "двух стен".

Ранее мы писали, что 6 апреля российские военные обстреляли населенные пункты Херсонской области, в результате чего пострадали семь человек.

Напомним, что в четверг, 6 апреля, российские военные обстреляли село Змиевка в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали 4 человека.

Также сообщалось, что войска РФ 5 апреля ударили по гражданской инфраструктуре Херсона. Во вражеский обстрел попали два коммунальных предприятия.

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