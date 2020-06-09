У Херсоні загорілася п'ятиповерхівка, вогонь охопив 500 кв. м даху

У Херсоні сталася пожежа у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку. Вогонь поширився на дах, площа пожежі склала близько 500 кв. м.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла в одній з квартир на останньому поверсі. Згодом вогонь поширився на дах будинку.

"9 червня о 15:42 у м. Херсон по вул. Порт-Елеватор,13 у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа з подальшим розповсюдженням на дах будівлі на площі близько 500 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Пожежу локалізували через 50 хвилин, о 16:35. Вогонь гасили 35 рятувальників та 10 одиниць техніки. Жертв та постраждалих, згідно з останніми даними, немає.

Раніше під Херсоном загорівся полігон для зберігання твердих побутових відходів, вогонь поширився на 1,5 га.

Також повідомлялося про пожежу в багатоквартирному будинку в Хмельницькій області, загорілася квартира на дев'ятому поверсі.