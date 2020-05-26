У Хмельницькій області сталася пожежа у багатоповерхівці, евакуювали 6 осіб

Фото з місця події (dsns.gov.ua)

Пожежа сталася в квартирі на 9-му поверсі

У вівторок вранці, 26 травня, в місті Нетішин Хмельницької області сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Рятувальникам довелося 6 осіб, в їх числі двоє дітей.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, 08:37 в службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Висоцького. На місце вирушили рятувальники.

"На місці події розвідка встановила, що горить квартира на дев'ятому поверсі, існує ймовірність поширення вогню на сусіднє приміщення, в якому знаходяться люди. Бійці ДСНС відразу приступили до рятування людей, паралельно з допомогою автодрабини приступили до гасіння пожежі через балкон", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС відзначають, що загоряння площею 23 кв. метрів вдалося ліквідувати о 09:00. Жертв в результаті не було, але довелося евакуювати шість осіб, з яких двоє - діти у віці 6 та 12 років.

Нагадаємо, вчора у Києві через пожежу евакуювали людей з лікарні, в яку доставляють хворих COVID-19.

Пізніше головний лікар лікарні заявила про умисний підпал, а силовики розпочали кримінальне провадження.

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Автор: Максим Зайченко