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У Херсоні суд продовжив арешт "екс-заступнику міністра спорту" окупованого Криму

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 11:51
Фото: Фарух Камалов (youtube.comRadio Kuresh_
Фото: Фарух Камалов (youtube.comRadio Kuresh_

Термін утримання під вартою було продовжено до 22 червня

Херсонський міський суд продовжив термін утримання під вартою колишньому заступнику міністра спорту окупованого Криму Фаруху Камалову. Про це йдеться на сайті суду.

"Постановою суду щодо вказаної особи термін утримання під вартою було продовжено до 22 червня включно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 лютого 2018 року Служба безпеки України затримала Камалова. Співробітники СБУ встановили, що колишній український чиновник з квітня по травень 2015-2016 року обіймав посаду заступника "мінспорту" окупованого Криму.

Після звільнення від посади він продовжив антиукраинску діяльність у складі робочої групи по створенню державної програми окупаційної влади "патріотичне (військово-патріотичне) виховання громадян РФ в Республіці Крим".

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Теги публікації: Крим, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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