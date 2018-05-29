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В Херсоне суд продлил арест "экс-замминистру спорта" оккупированного Крыма

НовостиОбщество    29.05.2018 - 11:51
Фото: Фарух Камалов (youtube.comRadio Kuresh_
Фото: Фарух Камалов (youtube.comRadio Kuresh_

Срок содержания под стражей был продлен до 22 июня

Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю российского министра спорта оккупированного Крыма Фаруху Камалову. Об этом говорится на сайте суда.

"Постановлением суда в отношении указанного лица срок содержания под стражей был продлен до 22 июня включительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля 2018 года Служба безопасности Украины задержала Камалова. Сотрудники СБУ установили, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 по май 2016 года занимал должность заместителя "минспорта" оккупированного Крыма. 

После освобождения от должности он продолжил антиукраинскою деятельность в составе рабочей группы по созданию государственной программы оккупационной власти "патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым".

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Теги публикации: Крым, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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