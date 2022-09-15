В Херсоні знову чутно вибухи

В тимчасово окупованому Херсоні знову лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чутно вибухи", - повідомляють кореспонденти видання.
Як повідомлялось, 10 вересня у Херсоні, ймовірно, було знищено будівлю військкомату, де розміщувалися російські військові.
Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, російські війська відступили з раніше займаних позицій в деяких населених пунктах Херсонської області.
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