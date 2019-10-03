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У Херсоні сталася стрілянина, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    03.10.2019 - 16:52
У Херсоні сталася стрілянина, є постраждалі
Фото: стрілянина в Херсоні (hr.npu.gov.ua)

В результаті стрілянини постраждали двоє чоловіків, вони у важкому стані

У центрі Херсоні озброєні невідомі влаштували стрілянину, в результаті поранені двоє чоловіків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Тираспольській. Невідомі стріляли з автомобіля і зникли з місця події. За словами очевидців, невідомі пересувалися на автомобілі чорного кольору.

Постраждалі 1969 і 1977 р., зараз знаходяться в лікарні у важкому стані. У місті оголосили план "Сирена".

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство (ст. 15 "Замах на злочин" Кримінального кодексу України та п. 1 ч. ст 2.115 "Умисне вбивство" КК України).

Нагадаємо, 2 жовтня в селі Хотянивка Київської області злоумышленник відкрив вогонь по правоохоронцям, в результаті чого був застрелений.

Також РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня у Кропивницького невідомі обстріляли будинок співробітника прокуратури. Слідством встановлено вірогідну причетність нападників до злочинного угруповання, протиправну діяльність якої розслідував прокурор.

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Новини України ХерсонполицияпостраждаліСтрільба
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