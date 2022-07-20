У Херсоні пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Наразі немає інформації, що саме спричинило вибухи.

Нагадаємо, 19 липня був обстріляний Антонівський міст в Херсоні.

Міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна влада міста оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

До того ж вдаривши по Антонівському мосту у Херсоні, ЗСУ ускладнили життя росіянам настільки, що ті можуть опинитися без постачання та шляхів для відступу.

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