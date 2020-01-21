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Прокуратура повідомила про підозру 16 учасникам "Самооборони Криму"

Новини » Політика     21.01.2020 - 15:56
Прокуратура повідомила про підозру 16 учасникам "Самооборони Криму"
Фото: прокуратура Криму (wikipedia.org)

Силовики встановили понад 1300 осіб-учасників цього незаконного формування

Прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру 16 учасникам незаконної організації "Самооборона Криму". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Як повідомляється, учасникам цього формування було повідомлено про підозру протягом останніх трьох місяців.

"За останні три місяці під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим повідомлено про підозру 16 учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Криму" за ознаками злочину, передбаченого ст. 260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що силовики в Криму вже встановили понад 1300 осіб-учасників зазначеного формування. З них 217 осіб отримали підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура оголосила підозра бізнесменові, який фінансував "Самооборону Криму". Він надавав приміщення готелю та кафе в Чонгарі так званим "самооборонівцям".

Також РБК-Україна писало, що в анексованому Криму незаконно заарештували українця за "держзраду". За словами адвоката Миколи Полозова, він був захоплений ще в середині жовтня минулого року в Криму та в той же день спецбортом його вивезли в Москву і помістили в ізолятор ФСБ Лефортово.

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