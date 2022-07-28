У Херсоні окупанти викрали теплохід, щоб переправлятися через Дніпро

В Херсоні російські військові заволоділи пасажирським теплоходом, що був пришвартований на Карантинному острові. Тепер окупанти використовують його для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області .

Окрім цього, повідомляється, що за минулу добу в Херсонській області через обстріли росіян 7 людей загинули, ще 6 отримали поранення. Через атаки були пошкоджені та зруйновані будинки у чотирьох населених пунктах.

Під час ракетних атак на села Білогірка та Андріївка 5 людей загинуло. Під час артилерійських обстрілів окупантами смт Архангельське та Високопілля загинуло двоє місцевих жителів.

Через артилерійський обстріл окупантами сіл Осокорівка, Рівнопілля та Іванівка Бериславського району 6 людей отримали поранення, нині їх рятують медики криворізької лікарні.

Внаслідок обстрілів населених пунктів Нововоронцовка, Біла Криниця, Потьомкіне та Високопілля зазнали пошкоджень та руйнувань будинки місцевих жителів.

До того ж, у трьох селах Бериславського району озброєні російські військові незаконно заволоділи автомобілями цивільних "ВАЗ-2106" та "Фольксваген Бора", а також вантажними автомобілями "ГАЗ-3307" та ""ГАЗ-53".

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.