У Херсоні бригаду "швидкої" відправили на карантин через підозру на коронавірус

У Херсоні бригаду "швидкої" відправили на карантин через можливість зараження коронавірусом. Про це повідомив директор департаменту здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко у Facebook.

Як зазначається, до екстренної швидкої допомоги, надійшов виклик із скаргами на високу температуру у членів родини, що проживає в Херсоні. Громадяни не сказали, що до цього були за кордоном. Тож на виклик "швидка" виїхала без засобів підвищеного захисту.

"Результат: бригада "швидкої" перебуватиме на карантині 14 днів", - написав він.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ввів режим надзвичайної ситуації в Київській області через пандемію коронавірусу. До цього введення режиму НС схвалили в Київській обласній державній адміністрації.

Крім того, в рамках заходів зі стримування коронавируса в країні з 18 березня припиняються всі внутрішні пасажирські перевезення. Йдеться про автобусні, залізничні та авіаперевезення.

Зазначимо, український президент Володимир Зеленський не виключав введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус.