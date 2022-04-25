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У селах Херсонської області російські військові проводять обшуки

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Україна, Понеділок 25 квітня 2022 13:25
У селах Херсонської області російські військові проводять обшуки Фото: у селах на Херсонщині російські військові проводять обшуки (24.tv)
Автор: Євгеній Прокопенко

У селах Горностаївської територіальної громади (Херсонська область) російські військові проводять обшуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення селищного голови Дмитра Ляхна.

"Шановна громадо, на територію деяких сіл заїхали російські війська. Ходять по селам. Майте документи, не панікуйте", - написав Дмитро Ляхно.

Нагадаємо, днями у Горностаївку (Херсонська область) заїхали представники російських військ та повідомили про створення комендатури.

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