До Херсона - тільки Чорнобаївка. Українські військові звільнили Киселівку

Бійці Збройних сил України звільнили село Киселівка (Херсонська область). Тепер від Херсону їх відділяє тільки Чорнобаївка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської облради Олександра Самойленка в ефірі телемарафону.
"Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, що розділяє на сьогоднішній день українську армію місто Херсон, це знаменита Чорнобаївка", - заявив Самойленко.
Також, за його словами, вчора на Карантинному острові в Херсоні були сильні вибухи в результаті "ювелірного влучання по місцю проживання і концентрації росіян". Також були нанесені удари по окупантам у Новій Каховці, Голій Пристані та інших містах.
Зазначимо, що, за словами військового експерта Владислава Селезньова, село Киселівка є стратегічним населеним пунктом для ЗСУ. Деокупувавши його, українські військові можуть завдавати ударів по росіянам, які продовжують залишатися на території аеродрому в Чорнобаївці.
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