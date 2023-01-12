В Херсоне с утра раздаются взрывы
В Херсоне с утра 12 января неспокойно. Местные жители слышат взрывы в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Слышны взрывы в Херсоне", - пишут в сети.
При этом официальных комментариев по ситуации в городе пока нет.
Между тем, первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил о рекордных обстрелах за минувшие сутки.
"90 обстрелов за последние сутки. Орки вчера пошли на рекорд. Огонь открывался снова по жилым кварталам, медицинским учреждениям", - написал он и призвал местных жителей к эвакуации.
Напомним, что ночью в Херсоне также раздавались взрывы.
Добавим, что вчера в результате очередного обстрела россиян было повреждено здание Херсонского государственного университета.
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