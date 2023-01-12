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В Херсоне с утра раздаются взрывы

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Херсон, Четверг 12 января 2023 08:44
В Херсоне с утра раздаются взрывы Фото: в Херсоне с утра раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне с утра 12 января неспокойно. Местные жители слышат взрывы в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Слышны взрывы в Херсоне", - пишут в сети.

При этом официальных комментариев по ситуации в городе пока нет.

Между тем, первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил о рекордных обстрелах за минувшие сутки.

"90 обстрелов за последние сутки. Орки вчера пошли на рекорд. Огонь открывался снова по жилым кварталам, медицинским учреждениям", - написал он и призвал местных жителей к эвакуации.

Напомним, что ночью в Херсоне также раздавались взрывы.

Добавим, что вчера в результате очередного обстрела россиян было повреждено здание Херсонского государственного университета.

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