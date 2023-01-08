Оккупанты обстреляли Херсон и область: атакованы несколько районов, есть раненый
Фото: российские оккупанты 19 раз обстреляли территорию Херсонской области (GettyImages)
Российские оккупанты 19 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА, один человек получил ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Ярослава Янушевича.
"Из-за атаки оккупантов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов", - рассказал он.
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 1 человек получил ранения.