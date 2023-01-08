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Оккупанты обстреляли Херсон и область: атакованы несколько районов, есть раненый

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Херсон, Воскресенье 08 января 2023 10:37
Оккупанты обстреляли Херсон и область: атакованы несколько районов, есть раненый Фото: российские оккупанты 19 раз обстреляли территорию Херсонской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты 19 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА, один человек получил ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Ярослава Янушевича.

"Из-за атаки оккупантов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов", - рассказал он.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 1 человек получил ранения.

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Херсон Херсонская область
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