Херсон полностью остался без света

Херсон полностью обесточен в понедельник, 14 сентября, из-за аварии. В настоящее время специалисты выясняют причину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.

"Из-за аварийной ситуации Херсон обесточен. Сейчас специалисты выясняют причину отключения подачи электроэнергии. Прошу отнестись к ситуации с пониманием", - отметил он.

Шанько также напомнил, что в городе работают "Пункты несокрушимости", где местные жители могут зарядить гаджеты и получить другую помощь.

Напомним, вечером 8 сентября Николаев, Херсон и ряд населенных пунктов в двух областях одновременно остались без электроснабжения.

Начальник Херсонской городской военной администрации заявлял, что на тот момент без света оставалась вся территория громады.